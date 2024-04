După Voronin și Dodon, Guțul s-a întâlnit și cu echipa lui Șor: „Am discutat despre salvarea țării de la aderarea la UE”

15:20

Locuitori ai Chisinäului si ai Moldovei, pregâtiti-va pentru un eveniment special — Ziua Internationalã a Faptelor Bune, care va avea loc pe 14 aprilie 2024. Este o zi dedicatã ajutorului, solidaritâtii si implicàrii sociale, iar evenimentele planificate în toatà tara promit a fi deosebite si semnificative. In acest an, Ziua Internationalä a Faptelor Bune 2024 adunä peste 9900 de voluntari si voluntare, care vor participa la 255 de actiuni de voluntariat […]