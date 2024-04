Republica Moldova a pierdut în primă instanță un proces deschis în justiția românească

09:10

Numărul de îmbolnăviri cu cancer la prostată va creşte puternic în următorii ani la nivel mondial, în special în ţările mai puţin bogate, potrivit unei modelări publicate în The Lancet, care explică această tendinţă prin îmbătrânirea previzibilă a populaţiei. "Conform concluziilor noastre, numărul anual de cazuri noi se va dubla de la 1,4 milioane în […]