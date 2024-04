O mașină, condusă de un cetățean al R. Moldova, a fost oprită de polițiștii români cu focuri de armă. Șapte persoane au fost reținute

08:40

Fiul deputatului BCS Radu Mudreac a fost citat pentru audieri la CNA în dosarul de corupție de la Aeroport. Informația a fost confirmată pentru info1.md de către parlamentarul socialist. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Radu Mudreac a spus că fiul lui nu a fost reținut, dar se va prezenta la CNA pentru a fi audiat. … The post Schema de corupție de la Aeroport: Fiul deputatului socialist Radu Mudreac, citat la CNA first appeared on ZUGO. Articolul Schema de corupție de la Aeroport: Fiul deputatului socialist Radu Mudreac, citat la CNA apare prima dată în ZUGO.