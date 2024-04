Consiliul de Securitate al ONU va discuta luni despre recunoaşterea Palestinei

16:40

Campionatul European de Fotbal 2024 va ajuta berea să treacă în fața cocktailurilor Marii producători mondiali de bere speră că vremea călduroasă, şi o serie de mari evenimente sportive care vor avea loc în vara acestui an, îi vor ajuta să îşi revină după an 2023 dificil. Heineken NV, Carlsberg AS şi Anheuser-Busch InBev NV se numără printre producătorii de bere care vor beneficia dacă vremea bună va coincide cu Campionatul European de Fotbal 2024, care se va desfăşura în lunile iunie şi iulie,...