Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Buna Vestire pe stil vechi

Ansamblul Hecenii din satul Heciul Nou, raionul Sângerei, Republica Moldova a scris istorie aseară la emisiunea “Românii au Talent”. Dansul tinerilor i-a impresionat pe jurați, iar Andra i-a recompensat prin Golden Buzz.Ansamblul Hecenii are 20 de membri cu vârste între 13 și 18 ani muncesc enorm pentru pasiunea lor și au fost recompensați pentru talentul lor cu Golden Buzz la „Românii au talent”, sezonul 14 de la Andra, astfel sunt trimiși direct în semifinala competiției difuzate la Pro TV.Tinerii dansatori speră să reușească să câștige Românii au talent, deoarece acest câștig va realiza visul copiilor din satul Heciul Nou, acela de a amenaja o sală de dans modernă, echipată cu bare pentru dansul clasic, oglinzi, o podea de calitate și un acoperiș care nu lasă apa să intre. Prin exemplul lor, ei doresc să arate că, dacă lucrezi asiduu și faci ceea ce-ți place, poți reuși să dărâmi obstacole aparent imposibile, scrie ProTV.„Eu nu am văzut în viața mea un dans mai ritmat și dansat în felul ăsta! Eu vă jur că în momentul ăsta am piele de găină. N-am văzut în viața mea un dans executat cu atâta dăruire și cu atâta suflet! În viața mea nu am văzut acest lucru!”, a declarat Andra.„Nu a fost un dans popular, a fost un fel de haka al dansurilor populare! (...) Nu am văzut atâta viață și fericire pe scenă. Sunteți fenomen!”, a punctat Mihai Bobonete.Şi Andi Moisescu le-a transmis dansatorilor din Heciul Nou că au „dărâmat orice reper în materie de dans".Ansamblul ,,Hecenii" a fost creat acum 10 ani, însă administrația publică locală a decis la un moment dat că nu mai are nevoie de el. Atunci, conducătorul grupului, Dionisie Cobîlaş, s-a încăpăţânat să învețe pe bază de voluntariat copiii din Heciul Nou să danseze.https://youtu.be/lM0zmV2p5YM?si=8Q72p9o7iqd3dc-3