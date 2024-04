Maia Sandu cheamă Guvernul să găsească „cât mai rapid” un spațiu pentru ansamblul Hecenii: a ridicat sala în picioare în România

13:00

Trei bărbați din Republica Moldova, Ucraina și Georgia au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce oamenii legii au capturat droguri de 5 000 000 de lei care le-ar aparține. Bărbații, care au vârste de 21 și 32 de ani, sunt suspectați că au format un grup infracțional specializat în vânzarea […]