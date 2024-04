Stephen Brien: "Moldova ar putea fi folosită în ”planul B” pentru Ucraina"

05:00

Acuzații grave planează asupra casei de modă Armani. O companie ce are legături cu brandul de lux a fost pusă sub supraveghere juridică timp de un an pentru exploatarea angajaților.Inspectorii de la protecția muncii au verificat fabrici din Milano și din Bergamo și au descoperit că muncitorii dormeau și mîncau în spațiul în care lucrau.{{738667}}În plus, ancheta a scos la iveală faptul că