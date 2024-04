Militarii din Moldova vor participa la cel mai complex exercițiu condus de Forțele Navale Române

12:40

Vicepreședintele raionului Telenești, Alexei Vrăjitoru, ales pe listele Partidului Social Democrat European (PSDE), ar fi fost prins beat la volan, pe 3 aprilie. Informația a fost confirmată de formațiunea politică pe 5 aprilie. Partidul a condamnat gestul colegului lor și a promis că va „lua măsurile necesare". De cealaltă parte, Vrăjitoru neagă că a urcat […]