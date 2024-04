Horoscop 7 aprilie – RAC – o invitație de onoare la o nuntă

07:40

Brașov rămâne fruntaș la creșterea prețurilor apartamentelor vechi (+18%) vs. anul trecut Orașul Sibiu are din nou cea mai mare creștere a prețurilor apartamentelor noi (+16%) vs. anul trecut În Constanța și Timișoara sunt cele mai mici creșteri de prețuri (+8%) la apartamentele noi și vechi Orașul București are prețuri cu 13% mai mari comparativ cu anul trecut