Serviciile secrete americane avertizează asupra unor posibile atacuri similare cu cel de la Moscova

19:10

Cutremur cu magnitudinea de 4,8 în statul New York Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 a avut loc în statul New York. Din primele informații, nu au fost raportate victime sau pagube, însă seismul s-a simțit și în statele vecine. Cutremurul s-a produs în jurul orei 10:30, în apropiere de Lebanon, New Jersey, la o adâncime de 5 kilometri. Acesta a fost la aproximativ 72 de kilometri vest de New York City și 80 de kilometri nord de Philadelphia, scrie Biziday. Deși nu au fost raportate clădiri prăbu...