VIDEO Reacția premierului Recean la presupusul „atac cu dronă” de la Râbnița: „Provocări susținute de Rusia”

10:20

Primăvara continuă cu promoții atractive și premii generoase oferite de maib și Visa. Deschizând un card Visa de la maib în perioada 1 aprilie — 31 mai a.c., clienții maib vor beneficia de un bonus garantat de bun venit în valoare de 100 de lei. Indiferent dacă optează pentru cardul salarial, social sau freelance, vor primi bonusul chiar după prima cumpărătură de minimum 100 de lei. În plus, automat clienții vor participa la tombola cu premii, la care […] The post Primăvara asta tu alegi să câștigi cu maib și Visa appeared first on NewsMaker.