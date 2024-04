Ești femeie și vrei să lansezi o afacere în Moldova? Iată tot ce trebuie să știi

10:30

Deși am explicat anterior de ce Moldova s-ar putea să nu aibă niciodată un start-up cu statut de unicorn, se pare că autoritățile statului nu sunt de acord și au alte planuri în acest sens. Analizând Strategia Națională de Transformare Digitală pentru anii 2023-2030, am observat că în lista obiectivelor de îndeplinit se regăsește și punctul care sună astfel: „Primele start-upuri din Republica Moldova ajung la statutul de unicorn". Curios. Am întrebat Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) dacă au un plan stabilit în acest sens, iar răspunsul pe care l-au oferit îl puteți vedea mai jos.