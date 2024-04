Elevii Liceului Teoretic „Liviu Deleanu” din Chișinău, unde a avut loc un incendiu, vor învăța online săptămâna viitoare

10:10

Președinta Maia Sandu, comandant Suprem al Forțelor Armate, a mulțumit salvatorilor pentru cele peste 600 de vieți salvate în ultimele șase luni. S-a întâmplat pe 5 aprilie, de Ziua Salvatorului, în timpul unei vizite a șefei statului la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Salvatorii s-au ales cu ordine, diplome și grade speciale atât din […]