VIDEO „În Moldova niciodată nu am fost la muzeu, peste hotare – da”. Locuitorii Chișinăului, despre vizita la muzeu

08:30

Republica Moldova ar putea produce ploi artificiale pentru a ajuta agricultorii să facă față secetei. Mai exact, noua tehnologie presupune dotarea unei drone cu substanțe active, cum ar fi sarea sau un amestec de diferite săruri în nori, pentru a produce precipitații, cristalele încurajând condensarea care declanșează ploaia. Proiectul este realizat în colaborare cu experți […] The post Moldova va produce ploi artificiale. Proiectul, realizat în colaborare cu experți din România appeared first on NewsMaker.