video | Golden Buzz istoric la Românii au talent. Un ansamblu de dans din R. Moldova a impresionat-o pe Andra: N-am văzut în viața mea un dans executat cu atâta dăruire și suflet!

Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a cerut instanței excluderea uneia dintre cele mai importante probe din dosarul „Frauda Bancară". Este vorba despre declarațiile agentului secret Maria Ursu Gheorghe, audiat în cadrul urmăririi penale pe 20 iulie 2021. Maria Ursu Gheorghe ar fi povestit anchetatorilor mai multe detalii despre bunurile deținute de Vladimir Plahotniuc și …