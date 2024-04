"Ascultă Noi": Are nevoie Moldova de NATO?

21:00

Actorul Alain Delon, 88 de ani, a fost plasat sub tutelă consolidată de către justiţie.Joi, tribunalul din Montargis a examinat cererea de plasare sub tutelă a actorului, care se află sub protecţie judiciară din 25 ianuarie din motive de sănătate. La acea dată, avocatul actorului a alertat instanţa cu privire la necesitatea urgentă de a-l plasa sub tutelă, notează Noi.md cu referire la hotnews