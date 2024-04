VIDEO „Vom replica maxim posibil ceea ce am văzut aici”. Ministrul Dan Perciun a arătat un liceu din Norvegia

18:10

Secretarul general adjunct al Consiliului Europei Bjorn Berne va efectua o vizită de lucru în Republica Moldova, în perioada 8-9 aprilie. Bjorn Berge va avea întrevederi cu oficiali de nivel înalt, printre care președintele Parlamentului Igor Grosu și ministra Justiției Veronica Mihailov-Moraru. Informațiile au fost confirmate de Oficiul Consiliului Europei la Chișinău.