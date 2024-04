Succes pentru șase elevi de la Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Nisporeni la olimpiada de geografie – Descoperă cine sunt câștigătorii!

08:50

Atacul terorist de la Crocus City Hall din Moscova a fost comis de ISIS. La această concluzie ajunge expertul Peter Neumann, profesor german la King’s College din Londra și jurnalistul de investigație Hristo Grozev de la The Insider, fost angajat Bellingcat, relatează IPN cu referință la Report, un site din... The post La Moscova se face totul pentru a devia atenția de la organizatorii măcelului de la Crorus, experți stărini appeared first on ALBASAT.