foto | Au fost finalizate lucrările la podul de la Cricova, parte a celui mai tranzitat nod rutier din R. Moldova

14:00

Luni, 1 aprilie, în municipiul Chișinău se încheie sezonul termic 2023-2024, a anunțat viceprimarul capitalei, Ilie Ceban, în cadrul unei ședințe operative desfășurate la Primărie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Am avut și vom avea în continuare temperaturi generoase. (…) Vă rog, începând de astăzi să semnăm dispoziția cu privire la sistarea agentului termic”, a … The post Sezonul termic 2023-2024 se încheie în municipiul Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul Sezonul termic 2023-2024 se încheie în municipiul Chișinău apare prima dată în ZUGO.