(VIDEO) Copiii deputaților, suspectați de corupție, jurnaliștii o „deranjează” pe Guțul, un liceu, în flăcări/ Știri NewsMaker

16:50

Pe rețelele de socializare circulă un videoclip în care patru angajate de la un centru îngrijire postnatală din Taiwan, se grăbesc spre camera unde se află mai mulți nou-născuți, pentru a-i proteja, în timpul cutremurului de 7,4 grade din această săptămână. Potrivit uneia dintre cele patru asistente medicale, bebelușii sunt bine și în siguranță. Cazul […] The post Imagini virale în timpul cutremurului devastator din Taiwan. Momentul în care asistentele medicale protejează bebelușii appeared first on NewsMaker.