Despre planurile maib, sistemul MIA, digital banking în Moldova și împrumuturi de afaceri. Interviul NM cu CEO-ul maib, Giorgi Shagidze

16:40

Federația sportivilor nevăzători din Moldova include circa 100 de persoane. Aceștia practică înotul, atletică ușoară, tenis de masă, dame și alte tipuri de sport. NewsMaker relatează cum se antrenează sportivii nevăzători ai Moldovei la dame, cum reușesc să practice acest joc cu persoane care nu au probleme de vedere și ce rezultate reușesc să obțină, […]