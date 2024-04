VIDEO „Vom replica maxim posibil ceea ce am văzut aici”. Ministrul Dan Perciun a arătat un liceu din Norvegia

15:40

Directorul Serviciului Vamal Igor Talmazan, numit în funcție în februarie 2023, și-a anunțat demisia. Talmazan a spus că își asumă atât reușitele „dar mai ales eșecurile". „Consider că, în calitate de conducător al instituției, este necesar să-mi depun în semn de onoare demisia și să mă retrag din funcția de director al Serviciului Vamal", a […]