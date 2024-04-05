AUTORITĂȚILE GĂGĂUZIEI SUNT ÎNGRIJORATE DE DECIZIILE GUVERNULUI DE A DESFIINȚA JUDECĂTORIA DIN VULCĂNEȘTI ȘI DE A-L SUBORDONA ACELUI DIN COMRAT
Infotag, 5 aprilie 2024 16:30
AUTORITĂȚILE GĂGĂUZIEI SUNT ÎNGRIJORATE DE DECIZIILE GUVERNULUI DE A DESFIINȚA JUDECĂTORIA DIN VULCĂNEȘTI ȘI DE A-L SUBORDONA ACELUI DIN COMRAT
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