Energocom contrar deciziei CSE – Coboară cu 100 de euro prețul de vânzare a gazelor către Moldovagaz –  Scad sau nu tarifele

15:00

FOTO: EPA via Procurorii europeni investighează acuzații de infracțiuni în legătură cu negocierile privind vaccinurile dintre președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și directorul general al Pfizer, Albert Bourla, potrivit unui purtător de cuvânt al Parchetului din Liège, notează Politico Potrivit sursei citate, Parchetul European a preluat de la procurorii belgieni ancheta care o ... Parchetul European investighează negocierile pentru achiziția de vaccinuri dintre președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și șeful Pfizer The post Parchetul European investighează negocierile pentru achiziția de vaccinuri dintre președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și șeful Pfizer appeared first on Politik.