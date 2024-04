Asociația Studenților în Drept din cadrul USM a sărbătorit 10 ani de excelență și angajament

12:45

Maria Guțu, o tânără fotografă din Republica Moldova, a câștigat titlurile Best of Photovogue și Pic of the day oferite de către revista americană de modă Vogue. Moldoveanca a participat în categoria Fotografie Documentară.