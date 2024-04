/VIDEO/ Granturi pentru persoanele din Ucraina și Republica Moldova care vor să deschidă o afacere la Bălți

09:30

Tariful la gazele naturale ar putea scădea sub 10 lei pentru consumatorii casnici. Declarația a fost făcută de către ministrul Energiei, Victor Parlicov în cadrul emisiunii „În Context" de la Moldova 1. Oficialul a precizat că tarifele ar putea să scadă până la sfârșitul acestui an, dar lucrurile vor fi mai clare după stabilizarea situației […]