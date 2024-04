Guvernul va păstra acordurile în domeniul agriculturii în cadrul CSI – Ce spune ministrul Bolea

14:40

Șeful legislativului Igor Grosu somează un deputat PAS să-și depună mandatul după ce fiica acesteia este vizată într-un dosar de corupție de la Aeroport Liderul PAS, Igor Grosu, cere demisia deputatului PAS, Victoria Cazacu, fiica acesteia figurând printre cei trei inspectori vamali, reținuți astăzi pentru fapte de corupție. „Azi, CNA a informat despre percheziții la ... Șeful legislativului, Igor Grosu somează un deputat PAS să-și depună mandatul după ce fiica acesteia este vizată într-un dosar de corupție, de la Aeroport