MAE: Condamnăm descoperirea repetată a rămășițelor de dronă, utilizată de Rusia în atacul asupra Ucrainei

13:10

Dragomir Popovici, șoferul care a provocat accidentul rutier lângă centrul comercial Jumbo, din iulie 2023, a constestat sentința de 6 ani și 10 luni de închisoare care i-a fost stabilită de prima instanță. Prima ședință de judecată pe această cauză are loc astăzi, 4 aprilie, la Curtea de Apel Chișinău. Djulieta Prodan, mama Doiniței Prodan, […] The post Șoferul care a provocat accidentul de lângă Jumbo a contestat sentința. Mama femeii care a murit: „Judecătorii să se pună în pielea noastră” appeared first on NewsMaker.