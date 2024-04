O aplicație de învățare a limbilor străine din Moldova, locul 1 la EdTech Awards 2024. Alaiba: Vom continua să investim în inovație

13:00

Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a declarat că susține unirea Republicii Moldova cu România. „Istoria a făcut o greșeală", a spus premierul român într-un interviu pentru DC News. Șeful Guvernului de la București susține, însă, că primul stat care trebuie să arate că își dorește unirea este Moldova. „Eu susțin unirea (n.r. Republicii Moldova cu România).