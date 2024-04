VIDEO Jurnaliștii, alungați de la întâlnirea Evgheniei Guțul cu conducerea Găgăuziei: „Fără camere!”

11:00

Mai multe de jumătate din ambulanţele din Republica Moldova au termenul de exploatare depăşit, scrie tvrmoldova.md. Unele din ele au peste 20 de ani vechime, chiar dacă la nivel internațional termenul de exploatare a unei ambulanţe este de 5 ani. Pentru a le menţine funcţionale, statul cheltuieşte pentru reparația acestora anual aproape 60 de milioane de […] The post Mai multe de jumătate din ambulanţele din Moldova au termenul de exploatare depăşit. Reparațiile se ridică la 60 mln lei pe an appeared first on NewsMaker.