(FOTO) Ion Ceban: „Parcul-pădure dintre sectoarele Râșcani și Ciocana va fi reabilitat”

08:40

Zeci de mii de persoane au manifestat duminică la Ierusalim împotriva guvernului lui Benjamin Netanyahu şi împotriva derogărilor de la serviciul militar acordate bărbaţilor evrei ultraortodocşi, scene care amintesc de protestele de stradă în masă de anul trecut, relatează Reuters.Grupuri de protestatari, inclusiv unele care au condus demonstraţiile în masă care au zguduit Israelul în 2023, au organizat mitingul în faţa parlamentului, Knesset, cerând organizarea de noi alegeri pentru a înlocui guvernul.Protestatarii doresc, de asemenea, o împărţire mai echitabilă a poverii serviciului militar obligatoriu pentru majoritatea israelienilor. Aproximativ 600 de soldaţi au fost ucişi până în prezent începând de la atacul Hamas din 7 octombrie şi de la războiul care a urmat în Gaza, cel mai mare număr de victime din ultimii ani în rândul armatei.Postul israelian N12 News a precizat că aceasta pare să fie cel mai mare protest de la începutul războiului. Site-urile de ştiri Haaretz şi Ynet au transmis că manifestaţia a atras zeci de mii de oameni. ️ A massive protest in front of the Knesset HQ in Jerusalem demanding elections and Netanyahu’s resignation. pic.twitter.com/NmEUuiRrq6— Shadi Qudaih (@shadi_qh) March 31, 2024 Războiul Israelului în Gaza a agravat o sursă veche de fricţiune în societate, care nelinişteşte şi guvernul de coaliţie al lui Netanyahu - scutirile acordate studenţilor evrei ultraortodocşi de la seminarii de la îndeplinirea serviciului militar.În contextul în care termenul limită era 31 martie pentru ca guvernul să vină cu o legislaţie care să rezolve un impas de zeci de ani pe această temă, Netanyahu a depus săptămâna trecută o cerere de ultim moment la Curtea Supremă pentru o amânare de 30 de zile.Într-o aparentă concesie, Curtea Supremă a dat termen până la 30 aprilie pentru ca oficialii guvernamentali să prezinte argumente suplimentare. Dar, într-o hotărâre provizorie, aceasta a ordonat, de asemenea, suspendarea finanţării de stat pentru elevii de la seminar care ar fi pasibili de recrutare începând de luni.