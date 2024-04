R. Moldova și Letonia, pași spre consolidare cooperării în domeniul apărării

23:10

Patru companii de IT din România se află în topul Financial Times „1.000 de companii cu cea mai rapidă creștere din Europa". Printre aceste companii se numără AscentCore Technology (locul 185), RebelDot (locul 382), Arctic Stream locul 460) și mindit.io (locul 832), scrie economedia.ro. Clasamentul FT 1000, întocmit împreună cu compania germană de cercetare Statista, prezintă