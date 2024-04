Moldova va cumpăra un nou radar, cu sprijinul UE. Nosatîi: „Va îmbunătăți monitorizarea spațiului aerian”

09:30

Un bărbat care se presupune a fi din Republica Moldova este învinuit că ar fi adus explozibili, în icoane, în Rusia. Acesta a fost arestat pentru două luni, scrie RIA Novosti. Bărbatul ar fi transportat explozibili în icoane ortodoxe și ustensile bisericești din Ucraina către Rusia prin țările UE și a fost pus sub acuzare.