UE acordă 41 de milioane de euro pentru sprijinirea Forțelor Armate ale Republicii Moldova

11:20

Fiecare contribuabil-persoană fizică rezidentă care are un venit anual impozabil mai mic de 360 de mii de lei, cu excepția anumitor venituri, are dreptul la o scutire personală anuală. Scutirile se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul. Potrivit Serviciului Fiscal de... The post Precizări privind utilizarea scutirii personale pentru 2023 de către persoanele fizice appeared first on ALBASAT.