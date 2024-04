Primăvara asta tu alegi să câștigi cu maib și Visa

08:40

Rick Slayman, bărbatul în vârstă de 62 de ani, care acum două săptămâni a primit un transplant de rinichi de porc, a fost externat din spital. Potrivit medicilor, organul transplantat funcționează „cu succes", iar bărbatul nu mai are nevoie de hemodializă, scrie BBC. Slayman a trăit câțiva ani cu un rinichi uman donat, însă acesta […]