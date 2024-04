Republica Moldova ar putea produce ploi artificiale pentru a scăpa de secetă

16:10

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu publicat vineri, că forţele ucrainene vor trebui să se retragă „cu paşi mici" dacă Kievul nu primeşte ajutorul militar al SUA, blocat de disputele din Congres, informează Reuters, preluat de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Dacă nu există sprijinul SUA, înseamnă că nu avem apărare aeriană, nici …