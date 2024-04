Ninsorile fac ravagii în nord-estul Statelor Unite. Căderile de zăpadă au îngreunat traficul și au provocat accidente

15:30

Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat joi că nu are nicio îndoială că Rusia va viza cu rea intenție Jocurile Olimpice (JO) de la Paris din această vară, scrie Reuters. Macron a fost întrebat dacă crede că Rusia va încerca să atace olimpiada de vară din Franța. „Nu am nicio îndoială, inclusiv în ceea ce […]