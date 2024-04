Veronica Dragalin: Judecătorii au dispus amenzi și confiscări în valoare de 49 milioane lei în cauzele Procuraturii Anticorupție

09:30

Președinta Maia Sandu a ales să fie de partea lui Herman Von Hebel, președinte al Comisiei Pre-vetting, declară Vlad Filat, liderul PLDM. Vlad Filat susține că "după ce a apărut acea investigație el trebuie să-și dea demisia de onoare. Această situație îl duce într-o incompatibilitate, or, o persoană care verifică integritatea judecătorilor, fiind pus sub […]