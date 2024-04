Ala Nemerenco a sancționat un șef din medicină, pentru că a utilizat platforma „mail.ru”. Ce a decis instanța

10:30

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că l-a numit pe Oleksii Danilov, fostul şef al Consiliului de Securitate şi Apărare al Ucrainei, în funcția de ambasador în Republica Moldova. Danilov a fost demis săptămâna trecută din funcţia de şef al Consiliului de Securitate. Zelenski a precizat că Danilov și-a dorit