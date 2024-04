Rafael Nadal OUT de la primul Masters ATP 1000 pe zgură – „Corpul meu pur și simplu nu mă lasă”

22:20

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că a acceptat să-l numească pe Oleksii Danilov, fostul secretar al Consiliului de Securitate și Apărare Națională, ca ambasador în Republica Moldova, notează ucrainskaia pravda În apelul său, Zelensky a declarat că fostul secretar al NSDC „își va continua cariera în diplomație". „Mai concret, am fost de acord cu candidatura ... Un înalt oficial de la Kiev devine ambasador în Republica Moldova – Volodimir Zelensky a semnat decretul