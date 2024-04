14:20

Biroul Politici de Reintegrare (BPR) a venit cu o informație privind desfășurarea recensămîntului populației și locuințelor în comuna Corjova și-n alte localități din raionul Dubăsari, notează Noi.md. „Dat fiind faptul că în perioada 08 aprilie-07 iulie 2024 în Republica Moldova se va desfășura recensămîntul populației și locuințelor, la solicitarea Biroului Național de Statistică, prin canalele ...