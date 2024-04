Opozița parlamenară a protestat la Ministerul Finanțelor – BCS nemulțumit de politicile PAS care generează creșterea prețurilor, degradarea economică și subfinanțarea sferei sociale

14:20

Maria Giuliana Civinini, unul dintre cei trei membri internaționali ai Comisiei Vetting, a notificat Președintele Parlamentului, Președintele Comisiei juridice, numiri și imunități și Președintele Comisiei Vetting despre intenția sa de a demisiona din 15 mai 2024. Potrivit unui comunicat, într-o scrisoare adresată Parlamentului, Civinini a declarat că a fost o onoare să facă parte din ... Un membru internațional al Comisiei Vetting și-a anunțat demisia – Parlamentul va trebui să identifice….