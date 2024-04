Un deputat PAS anunță că pensia minimă este mai mare decât minimul de existență – Reacția opoziției parlamentare

22:40

Centrul Național de Expertize Judiciare va iniția verificarea înregistrărilor video din dosarul în care fostul președinte Igor Dodon este cercetat pentru corupere pasivă și acceptarea finanțării PSRM de către o „organizație criminală" abia în martie 2025. Este vorba de o tergiversare evidentă, spun procurorii. De partea cealaltă, Igor Dodon și avocații săi afirmă că nu ...