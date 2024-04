România va putea trimite militari în Republica Moldova? Analiză: ce înseamnă proiectul de lege privind protecția românilor

16:20

Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a vorbit despre necesitatea întăririi asistenței militare pentru Ucraina. S-a întâmplat la Bruxelles, înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai statelor membre NATO. „Ucraina are nevoi urgente. Orice întârziere are consecințe în câmpul de luptă", a comunicat Stoltenberg. Tot el a spus că „dinamica sprijinului" trebuie schimbată. Menționăm, reporterul NewsMaker Alexandr […]