Soldat împușcat mortal cu arma din dotare în timpul antrenamentelor. Ministerul Apărării: S-ar fi sinucis

12:30

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a declarat că așteaptă finalitatea inspecțiilor de la Primăria Chișinău și că „suntem martorii unor dezmățuri și batjocură din partea primăriei față de locuitori”. Precizările au fost făcute de lidera PAS din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) Zinaida Popa, urmare a acuzațiilor lui Ion Ceban că angajații Primăriei sunt intimidați iar […] The post PAS reacționează la declarațiile lui Ceban: Suntem martorii unor dezmățuri ale primăriei față de locuitorii Chișinăului appeared first on NewsMaker.