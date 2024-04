Un ucrainean, prins cu permis fals la punctul de trecere a frontierei Lipcani-Rădăuți-Prut

14:10

Printre suplimentele pentru slăbit care își fac loc pe piață în permanență se numără și cele cu chitosan. În plus, această substanță pare a avea și efecte hipolipemiante. Ce este chitosanul și ce beneficii potențiale are pentru sănătate? Multe persoane care se luptă cu kilogramele în plus sunt în căutare de suplimente alimentare pentru slăbit, […]