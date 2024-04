Ministerul Apărării: „Se vor efectua zboruri de instrucție”

22:30

Ucraina se pregăteste de noi recrutari după ce presedintele Zelenski a semnat decretul prin care vârsta de recrutare se micsoreaza de la 27 la 25 de ani. In asteptarea sprijinului militar american, ucrainenii se concentreaza pe productia de drone pe care le folosesc in atacurile asupra obiectivelor militare din Rusia. Kievul a precizat ca sunt folosite numai dronele de productie autohtona in aceste atacuri. Asta nu ii impiedică pe rusi să bombardeze pe mai multe directii cu rachete si drone Shahed.