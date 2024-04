17:50

Politicianul Ilan Șor a avut prima întâlnire la Moscova cu activiștii echipei. „Locul ales este logic: am vorbit în repetate rânduri despre importanța legăturilor de parteneriat cu Rusia. Aceasta este prielnică atât geografic, cât și istoric. Colegii au făcut multe lucruri utile Moscova, am discutat mult, am ajuns la decizii importante. Am vizitat, de asemenea, forumul expozițional „Rusia”. A fost un eveniment grandios. Ar trebui să tindem și noi spre o asemenea grandoare și rigurozitate în ceea ce privește planurile noastre și realizarea obiectivelor pe care le avem", a spus Șor.