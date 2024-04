VIDEO Aducea explozibil în Rusia, ascuns în icoane. Învinuitul se presupune a fi din Moldova

19:20

Construcția școlii subterane din orașul Harkov, prima instituție de acest fel în Ucraina, a fost finalizată. Anunțul a fost făcut pe 2 aprilie de primarul orașului, Igor Terehov. „Construcția primei școli subterane a fost finalizată. Acum punem la punct ultimele retușuri înainte de începerea procesului de studiu", a scris Igor Terehov pe platforma X. Potrivit lui, […]