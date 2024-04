„A stat doar 4 ani pentru 4 morți? Asta nu e dreptate!” Familiile victimelor din căruța spulberată la Leușeni în 2018 sunt indignate de sentința pe care o consideră „prea ușoară”

08:10

În cadrul emisiunii “În Context”, ministrul Energiei, Victor Parlicov, a exprimat optimismul că tariful la gazele naturale ar putea scădea sub 10 lei pentru consumatorii casnici. „Treptat, treptat, valul acesta de prețuri, panica care a fost pe piețele internaționale, treptat, treptat, se calmează, intrăm într-o normalitate și eu cred că în acest an vom reveni […] Articolul Prețul la gazele naturale ar putea să coboare sub zece lei. Iată ce declară Victor Parlicov apare prima dată în ea.md.